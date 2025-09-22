Смену названия сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается» опровергли

Ранее кинокритик Елена Афанасьева сообщила, что сериал переименован и теперь выходит под названием «Слезы в большом городе». На такой вывод ее натолкнула страница в онлайн-кинотеатре Wink с новым названием. Однако прежняя страница проекта также доступна на сервисе.

Согласно актуальным данным «Индекса Кинопоиск Pro» сериал «Москва слезам не верит. Все только начинается» со 151 баллом занимает вторую строчку рейтинга, уступая лишь комедийному сериалу «Олдскул».

Ранее в «Кинопоиске» «Радиоточке НСН» рассказали, что сериал со 100 баллами интереса в индексе может рассчитывать на аудиторию свыше миллиона зрителей.

