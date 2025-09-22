Во время матча Ночной хоккейной лиги умер 52-летний игрок

Игрок команды «Люблино» Василий Карташов умер во время игры Ночной хоккейной лиги. Об этом сообщила пресс-служба турнира.

Инцидент произошел на матче регионального этапа в дивизионе «Лига надежды», в котором встретились «Люблино» и «Белые медведи ЕР»

«С момента обращения к медицинским работникам хоккеисту оказывали помощь врачи дежурной бригады скорой помощи, а также специализированной реанимационной бригады... Спасти игрока не удалось», - рассказали в пресс-службе.

Ночная хоккейная лига выразила соболезнования близким умершего игрока.

Василий Карташов представлял «Люблино» с 2016-го, ему было 52 года.

Ранее футболист подольского клуба «Парковый» 26-летний Артур Калмыков умер во время матча чемпионата Московской области.

