Во время матча Ночной хоккейной лиги умер 52-летний игрок
Игрок команды «Люблино» Василий Карташов умер во время игры Ночной хоккейной лиги. Об этом сообщила пресс-служба турнира.
Инцидент произошел на матче регионального этапа в дивизионе «Лига надежды», в котором встретились «Люблино» и «Белые медведи ЕР»
«С момента обращения к медицинским работникам хоккеисту оказывали помощь врачи дежурной бригады скорой помощи, а также специализированной реанимационной бригады... Спасти игрока не удалось», - рассказали в пресс-службе.
Ночная хоккейная лига выразила соболезнования близким умершего игрока.
Василий Карташов представлял «Люблино» с 2016-го, ему было 52 года.
Ранее футболист подольского клуба «Парковый» 26-летний Артур Калмыков умер во время матча чемпионата Московской области.
