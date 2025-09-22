Среднесуточная аудитория Max с начала сентября достигла 13,7 млн пользователей
Среднесуточная аудитория национального мессенджера Max за 1-16 сентября выросла до 13,7 млн пользователей. Об этом сообщает Mediascope.
«С 1 по 16 сентября средний показатель DAU МАХ (среднесуточный охват)... вырос почти на 100% по сравнению с данными по Mediascope за август и достиг 13,7 миллиона пользователей», — указано в сообщении.
Пик активности зарегистрировали 11 сентября, тогда среднесуточный охват Max составлял 16,4 млн человек. Общий охват 1-16 сентября оценили в 34,5 млн пользователей.
Ранее стало известно, что на платформе Max зарегистрировались более 35 млн человек, напоминает РЕН ТВ.

