Умерла мать Леонида Агутина

Мать певца, заслуженного артиста России Леонида Агутина Людмила Агутина умерла в возрасте 85 лет. Об этом артист написал в своем Telegram-канале.

Умерла мать главы Amazon Безоса

«Я знал, что когда-нибудь это неизбежно произойдет, но не верил... Я люблю тебя, мам! Вот как тогда, маленький, целовал тебя перед сном — вот так и люблю. Я знаю: ты сейчас на пути в мир для самых лучших людей. В это я верю», — поделился Агутин.

Музыкант также опубликовал архивное фото с мамой.

Людмила Агутина - заслуженный учитель России, она работала в одной из школ Москвы и преподавала в начальных классах, сообщает РЕН ТВ. В 2018 году мама певца издала авторизованную биографию сына.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: "Атмосфера кино"
ТЕГИ:СмертьПевец

Горячие новости

Все новости

партнеры