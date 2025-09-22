Умерла мать Леонида Агутина

«Я знал, что когда-нибудь это неизбежно произойдет, но не верил... Я люблю тебя, мам! Вот как тогда, маленький, целовал тебя перед сном — вот так и люблю. Я знаю: ты сейчас на пути в мир для самых лучших людей. В это я верю», — поделился Агутин.

Музыкант также опубликовал архивное фото с мамой.

Людмила Агутина - заслуженный учитель России, она работала в одной из школ Москвы и преподавала в начальных классах, сообщает РЕН ТВ. В 2018 году мама певца издала авторизованную биографию сына.

