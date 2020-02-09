СМИ: Британские ученые высчитали пик распространения коронавируса

Коронавирус достигнет своего пика во второй половине февраля – пришли к выводу ученые из Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней. Об этом сообщает Bloomberg.

Точнее назвать кульминационную дату заболевания исследователи не смогли из-за неопределенности ситуации с вирусом. Однако, они подсчитали, что каждый двадцатый житель китайского Уханя может быть заражен коронавирусом.