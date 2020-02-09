СМИ: Британские ученые высчитали пик распространения коронавируса

9 февраля 202018:00

Коронавирус достигнет своего пика во второй половине февраля – пришли к выводу ученые из Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней. Об этом сообщает Bloomberg.

Точнее назвать кульминационную дату заболевания исследователи не смогли из-за неопределенности ситуации с вирусом. Однако, они подсчитали, что каждый двадцатый житель китайского Уханя может быть заражен коронавирусом.

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«Можно предположить, что во время пика в Ухане заболеет еще около 5% жителей этого города, то есть примерно 500 тысяч человек», — цитирует Газета.ru одного из специалистов.

Ранее заведующий лабораторией вирусологии ФНЦ Биоразнообразия Дальневосточного отделения РАН Михаил Щелканов рассказал в эфире НСН о противодействии китайскому коронавирусу в России. Он порекомендовал в условиях распространения коронавируса россиянам не паниковать и заниматься профилактикой других, по мнению ученого, более опасных для жителей страны заболеваний.

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