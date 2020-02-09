Коронавирус разорил главу Canada Goose до миллионера

По данным Forbes, акции компании упали в цене после презентации отчета за третий квартал финансового года, который закончился 29 декабря 2019-го, сообщает РБК. Аналитики компании прогнозировали негативные последствия от китайского коронавируса. Они заявили, что до 29 марта сократится покупательская активность, пострадают онлайн-продажи, убытки понесут розничные магазины компании в Китае, Европе и Северной Америке.

Несмотря на озвученные планы компании увеличить ежегодную выручку до 945–955 млн долларов, акции Canada Goose упали с 33,3 долларов (6 февраля) до 31,84 доллара, а ее владелец покинул список миллиардеров Forbes.

По мнению экономиста Василия Колташова, трудности в реальном секторе торговли Китай пытается прикрыть коронавирусом. Об этом эксперт заявил в эфире НСН. Экономист рассказал, что в прошлом году в мировой экономике наметилась коррекция рынков с возможным их падением в феврале.



