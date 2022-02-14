СМИ: Британские ученые оценили патогенность следующего штамма COVID-19

Как отметил профессор-эпидемиолог Марк Вулхаус из Эдинбургского университета, штамм «омикрон» появился не от «дельты», а из совершенно «другой части генеалогического древа вируса».

«Поскольку мы не знаем, откуда в генеалогическом древе вируса появится новый вариант - мы не можем знать также и уровень патогенности», - сказал Вулхаус.

В свою очередь специальный представитель ВОЗ по коронавирусной инфекции Дэвид Набарро подчеркнул, что после омикрон-штамма вариантов будет больше, и если они будут более заразными, они будут доминировать. По его словам, штаммы коронавируса могут оказаться более смертельными.

Ранее иммунолог Николай Крючков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что длинная волна «омикрона» в России может привести к заражению коронавирусом 30-40% жителей страны, однако этого недостаточно для формирования коллективного иммунитета.

