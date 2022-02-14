СМИ: Британские ученые оценили патогенность следующего штамма COVID-19
Следующий штамм коронавирусной инфекции может быть гораздо более смертельным и обладать более выявленной патогенностью, чем штамм «дельта» или омикрон-штамм. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на британских ученых.
Как отметил профессор-эпидемиолог Марк Вулхаус из Эдинбургского университета, штамм «омикрон» появился не от «дельты», а из совершенно «другой части генеалогического древа вируса».
«Поскольку мы не знаем, откуда в генеалогическом древе вируса появится новый вариант - мы не можем знать также и уровень патогенности», - сказал Вулхаус.
В свою очередь специальный представитель ВОЗ по коронавирусной инфекции Дэвид Набарро подчеркнул, что после омикрон-штамма вариантов будет больше, и если они будут более заразными, они будут доминировать. По его словам, штаммы коронавируса могут оказаться более смертельными.
Ранее иммунолог Николай Крючков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что длинная волна «омикрона» в России может привести к заражению коронавирусом 30-40% жителей страны, однако этого недостаточно для формирования коллективного иммунитета.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru