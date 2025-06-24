Конгрессмен Картер выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира
Американский конгрессмен Эрл «Бадди» Картер обратился в Нобелевский комитет с официальной просьбой номинировать президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает телеканал Fox News.
По его мнению, американский лидер достоин этой премии за его «историческую роль в посредничестве в прекращении конфликта между Ираном и Израилем».
Также он отметил, что благодаря усилиям Трампа «крупнейшее в мире государство-спонсор терроризма» не сможет получить «самое смертоносное оружие на планете».
Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Мережко заявил, что отзывает свою инициативу о выдвижении Трампа на Нобелевскую премию мира, так как глава Белого дома «не справился в вопросе поддержки Украины», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru