Конгрессмен Картер выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира

По его мнению, американский лидер достоин этой премии за его «историческую роль в посредничестве в прекращении конфликта между Ираном и Израилем».

Также он отметил, что благодаря усилиям Трампа «крупнейшее в мире государство-спонсор терроризма» не сможет получить «самое смертоносное оружие на планете».

Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Мережко заявил, что отзывает свою инициативу о выдвижении Трампа на Нобелевскую премию мира, так как глава Белого дома «не справился в вопросе поддержки Украины», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

