«Королеву криптовалюты» Битмаму осудили за хищение более 2,2 млрд рублей

Блогера Валерию Федякину, которая также известна как «Королева криптовалюты» Битмама, получила семь лет лишения свободы по делу о хищении у клиентов более 2,2 млрд рублей. Соответствующее решение принял Пресненский районный суд Москвы.

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Следствием было установлено, что блогер предлагала инвесторам вложения в криптовалюту, обещая им высокую доходность. Полученные средства она, по факту, присваивала себе.

Федякину признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы, отбывать наказание Битмама будет в колонии общего режима.

Ранее в МВД заявили, что в столице была задержана группа мошенников, которые предлагали гражданам «выгодные инвестиции», в итоге похитив у своих жертв более 21 млн рублей, сообщает «Свободная пресса».

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