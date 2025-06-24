Путин присвоил Василию Церетели звание заслуженного деятеля искусств РФ
Президент России Владимир Путин присвоил исполнительному директору Московского музея современного искусства Василию Церетели почетное звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Василий Церетели родился в 1978 году в Тбилиси, затем вместе с семьей переехал в Нью-Йорк, где окончил школу при ООН. Высшее образование получил в Parsons School of Design и School of Visual Arts, а в 2012 году завершил обучение по программе Executive MBA в московской школе управления «Сколково».
С 2001 года Церетели начал работать в Московском музее современного искусства, а уже в 2002 году стал его исполнительным директором. Под его руководством музей расширил международные связи и принимал участие в крупных зарубежных выставках, включая Венецианскую биеннале.
Церетели ходит в состав Российской академии художеств, с апреля 2025 года исполняет обязанности ее президента. Также Церетели участвует в жюри ключевых арт-премий, входит в международные профессиональные ассоциации и активно поддерживает образовательные и культурные инициативы, передает «Радиоточка НСН».
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