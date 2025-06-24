Путин присвоил Василию Церетели звание заслуженного деятеля искусств РФ

С 2001 года Церетели начал работать в Московском музее современного искусства, а уже в 2002 году стал его исполнительным директором. Под его руководством музей расширил международные связи и принимал участие в крупных зарубежных выставках, включая Венецианскую биеннале.

Церетели ходит в состав Российской академии художеств, с апреля 2025 года исполняет обязанности ее президента. Также Церетели участвует в жюри ключевых арт-премий, входит в международные профессиональные ассоциации и активно поддерживает образовательные и культурные инициативы, передает «Радиоточка НСН».

