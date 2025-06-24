Нидерланды пообещали продолжить военную помощь Украине после выборов

Нидерланды сохранят военную и невоенную поддержку Украины независимо от исхода парламентских выборов, запланированных на октябрь. Об этом заявил министр иностранных дел королевства Каспар Велдкамп на полях саммита НАТО, отметив, что подавляющее большинство политических партий в стране выступает за продолжение помощи.

Велдкамп подчеркнул, что конфликт в Украине затрагивает и европейскую безопасность, особенно на фоне нестабильности на Ближнем Востоке. По его словам, отказ от поддержки Киева был бы стратегической ошибкой.

Нидерланды выделят Киеву пакет военной помощи на 175 млн евро

Ранее глава Минобороны Нидерландов Рубен Брекелманс сообщил о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 175 миллионов евро.

В него войдут, в частности, радиолокационные системы и беспилотники. Кроме того, власти подписали контракты с украинскими производителями на поставку 600 тысяч дронов на сумму около 500 миллионов евро, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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