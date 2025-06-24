Нидерланды пообещали продолжить военную помощь Украине после выборов
Нидерланды сохранят военную и невоенную поддержку Украины независимо от исхода парламентских выборов, запланированных на октябрь. Об этом заявил министр иностранных дел королевства Каспар Велдкамп на полях саммита НАТО, отметив, что подавляющее большинство политических партий в стране выступает за продолжение помощи.
Велдкамп подчеркнул, что конфликт в Украине затрагивает и европейскую безопасность, особенно на фоне нестабильности на Ближнем Востоке. По его словам, отказ от поддержки Киева был бы стратегической ошибкой.
Ранее глава Минобороны Нидерландов Рубен Брекелманс сообщил о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 175 миллионов евро.
В него войдут, в частности, радиолокационные системы и беспилотники. Кроме того, власти подписали контракты с украинскими производителями на поставку 600 тысяч дронов на сумму около 500 миллионов евро, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru