Нидерланды пообещали продолжить военную помощь Украине после выборов

Нидерланды сохранят военную и невоенную поддержку Украины независимо от исхода парламентских выборов, запланированных на октябрь. Об этом заявил министр иностранных дел королевства Каспар Велдкамп на полях саммита НАТО, отметив, что подавляющее большинство политических партий в стране выступает за продолжение помощи.

Велдкамп подчеркнул, что конфликт в Украине затрагивает и европейскую безопасность, особенно на фоне нестабильности на Ближнем Востоке. По его словам, отказ от поддержки Киева был бы стратегической ошибкой.