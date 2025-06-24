Канцлер Германии Фридрих Мерц в преддверии саммита НАТО заявил, что ФРГ слишком долго игнорировала предупреждения стран Балтии о российской политике, но теперь осознала эту ошибку. Его выступление транслировалось на YouTube-канале бундестага.

Мерц призвал ужесточить санкционное давление на Москву, повторив тезис о якобы существующей угрозе со стороны России.