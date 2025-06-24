Канцлер Германии Мерц призвал усилить санкции против России
Канцлер Германии Фридрих Мерц в преддверии саммита НАТО заявил, что ФРГ слишком долго игнорировала предупреждения стран Балтии о российской политике, но теперь осознала эту ошибку. Его выступление транслировалось на YouTube-канале бундестага.
Мерц призвал ужесточить санкционное давление на Москву, повторив тезис о якобы существующей угрозе со стороны России.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону отверг планы нападения на страны альянса, назвав подобные заявления инструментом манипуляции общественным мнением.
Путин подчеркивал, что западные политики используют образ «российской угрозы» для отвлечения внимания от внутренних проблем, а разумные люди, по его словам, понимают искусственность этой риторики, передает «Радиоточка НСН».
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