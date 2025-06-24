Путин посмертно наградил орденом Мужества машиниста поезда из Брянской области
24 июня 202520:59
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении машиниста Павла Мишина орденом Мужества посмертно.
Как говорится в документе, награда присуждена за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга.
Мишин управлял пассажирским поездом № 86 Климов — Москва, на который в ночь на 31 мая обрушился взорванный мост в Брянской области.
В результате инцидента погибли семь человек, еще 120 получили ранения, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru