Путин посмертно наградил орденом Мужества машиниста поезда из Брянской области

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении машиниста Павла Мишина орденом Мужества посмертно.

Как говорится в документе, награда присуждена за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга.

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Мишин управлял пассажирским поездом № 86 Климов — Москва, на который в ночь на 31 мая обрушился взорванный мост в Брянской области.

В результате инцидента погибли семь человек, еще 120 получили ранения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сайт Кремля
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