Глава МИД Венгрии заявил, что НАТО избежало конфликта с Россией из-за Украины

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что НАТО удалось избежать прямого конфликта с Россией благодаря тому, что вопрос о вступлении Украины в альянс больше не рассматривается.

По его словам, здравый смысл взял верх, и конфронтации удалось избежать.

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Сийярто подчеркнул, что на саммите НАТО в Гааге, который пройдет 24-25 июня, акцент впервые с 2022 года сместится с поддержки Киева на внутренние задачи альянса, включая укрепление собственной обороны.

Россия последовательно выступает против вступления Украины в НАТО, называя это одной из причин начала вооруженного конфликта, «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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