Глава МИД Венгрии заявил, что НАТО избежало конфликта с Россией из-за Украины
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что НАТО удалось избежать прямого конфликта с Россией благодаря тому, что вопрос о вступлении Украины в альянс больше не рассматривается.
По его словам, здравый смысл взял верх, и конфронтации удалось избежать.
Сийярто подчеркнул, что на саммите НАТО в Гааге, который пройдет 24-25 июня, акцент впервые с 2022 года сместится с поддержки Киева на внутренние задачи альянса, включая укрепление собственной обороны.
Россия последовательно выступает против вступления Украины в НАТО, называя это одной из причин начала вооруженного конфликта, «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru