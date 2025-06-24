Глава МИД Венгрии заявил, что НАТО избежало конфликта с Россией из-за Украины

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что НАТО удалось избежать прямого конфликта с Россией благодаря тому, что вопрос о вступлении Украины в альянс больше не рассматривается.

По его словам, здравый смысл взял верх, и конфронтации удалось избежать.