Начальник Генштаба ЦАХАЛ сообщил о новой фазе кампании против Ирана

Израильская армия намерена продолжить кампанию против Ирана, несмотря на достигнутое перемирие. Как сообщил начальник Генштаба, военная операция переходит в новую фазу, хотя основной акцент на данный момент будет смещен на сектор Газа.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Иран и Израиль согласовали перемирие, которое должно официально завершить 12-дневный конфликт. Однако уже утром Израиль обвинил Иран в запуске ракеты и ответил ударом по радару вблизи Тегерана. Власти Ирана отвергли обвинения, подтвердили соблюдение режима прекращения огня, но заявили о праве на ответ в случае новой агрессии.