Начальник Генштаба ЦАХАЛ сообщил о новой фазе кампании против Ирана
Израильская армия намерена продолжить кампанию против Ирана, несмотря на достигнутое перемирие. Как сообщил начальник Генштаба, военная операция переходит в новую фазу, хотя основной акцент на данный момент будет смещен на сектор Газа.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Иран и Израиль согласовали перемирие, которое должно официально завершить 12-дневный конфликт. Однако уже утром Израиль обвинил Иран в запуске ракеты и ответил ударом по радару вблизи Тегерана. Власти Ирана отвергли обвинения, подтвердили соблюдение режима прекращения огня, но заявили о праве на ответ в случае новой агрессии.
В Тегеране также признали, что за несколько минут до начала перемирия нанесли 14 ударов по израильским целям в ответ на гибель иранцев в результате предыдущих атак.
По данным американских СМИ, перед объявлением перемирия Трамп в личной беседе с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху настаивал на сдержанности. Источники CNN сообщили, что разговор был жестким и прямым. В результате Израиль согласился сократить масштаб ответных ударов, не отказываясь от них полностью, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru