Путин посмертно присвоил звание Героя России сержанту Хугаеву

Указом подчеркивается, что звание присвоено посмертно.

Сержант Радислав Хугаев погиб в марте 2022 года в боях за Мариуполь, прикрывая отход своей группы после засады. Он оказал помощь раненым, отвлек огонь на себя и позволил подразделению перегруппироваться и удержать позиции до прибытия подкрепления. Ему было 33 года, передает «Радиоточка НСН».

