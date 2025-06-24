Путин посмертно присвоил звание Героя России сержанту Хугаеву
Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Российской Федерации сержанту Радиславу Хугаеву, погибшему в боях за Мариуполь. Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе отмечается, что государственная награда присуждена за проявленные мужество и героизм при исполнении воинского долга.
Указом подчеркивается, что звание присвоено посмертно.
Сержант Радислав Хугаев погиб в марте 2022 года в боях за Мариуполь, прикрывая отход своей группы после засады. Он оказал помощь раненым, отвлек огонь на себя и позволил подразделению перегруппироваться и удержать позиции до прибытия подкрепления. Ему было 33 года, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru