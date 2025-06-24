Трамп выразил надежду на сделку с Россией по Украине

14 июня между лидерами двух стран состоялся телефонный разговор, который продлился около 50 минут. В ходе беседы обсуждались вопросы по Ирану и Украине, в частности — обмен военнопленными в рамках стамбульских договоренностей.

Президент России также выразил готовность к продолжению переговоров с Киевом и поздравил Трампа с днем рождения, передает «Радиоточка НСН».

