Трамп выразил надежду на сделку с Россией по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил о стремлении достичь договоренности с Россией по урегулированию ситуации на Украине.

По его словам, этот вопрос важнее взаимодействия по Ирану, с которым ранее обращался президент России Владимир Путин.

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14 июня между лидерами двух стран состоялся телефонный разговор, который продлился около 50 минут. В ходе беседы обсуждались вопросы по Ирану и Украине, в частности — обмен военнопленными в рамках стамбульских договоренностей.

Президент России также выразил готовность к продолжению переговоров с Киевом и поздравил Трампа с днем рождения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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