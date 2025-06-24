Трамп выразил надежду на сделку с Россией по Украине
Президент США Дональд Трамп заявил о стремлении достичь договоренности с Россией по урегулированию ситуации на Украине.
По его словам, этот вопрос важнее взаимодействия по Ирану, с которым ранее обращался президент России Владимир Путин.
14 июня между лидерами двух стран состоялся телефонный разговор, который продлился около 50 минут. В ходе беседы обсуждались вопросы по Ирану и Украине, в частности — обмен военнопленными в рамках стамбульских договоренностей.
Президент России также выразил готовность к продолжению переговоров с Киевом и поздравил Трампа с днем рождения, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru