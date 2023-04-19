СМИ: Бренд одежды Women’secret намерен вернуться в Россию

Российские магазины испанского продавца нижнего белья и домашней одежды Women’ secret могут возобновить работу спустя год, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Отмечается, что компания передаст некоторые точки продаж в стране белорусскому франчайзи Fashion House и будет работать под прежним брендом на российском рынке. Такую схему уже применил бренд Mango, часть точек которого удалось сохранить в России.

Передел на рынке. Западные компании остаются в России, делая вид, что уходят

Большинство западных компаний, объявивших об уходе с российского рынка после начала спецоперации, продолжают работать в РФ. Об этом в статье для The Washington Post пишет журналистка Робин Диксон. По данным аналитиков, к ноябрю 2022 года Россию покинули менее 9% западных компаний, имеющих в стране дочерние предприятия. Корреспондент отметила, что компании не только остались в России, но и заняли еще больше доли рынка за счет ухода некоторых конкурентов.

В российских магазинах и на маркетплейсах появляются известные товары привычном дизайне бренда, но с названиями на русском языке, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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