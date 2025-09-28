СМИ: Блогеру Портнягину начислили около 800 млн рублей налогов

Блогеру Дмитрию Портнягину начислили около 800 млн рублей налогов. Об этом сообщает Тelegram-канал «Baza».

По данным источника, начисление произошло несколько дней назад. Отмечается, что точная сумма составляет 799 млн 869 тысяч 172 рубля.

В 2024 году коуча задержали в зоне СВО. Портнягин проходил в качестве подозреваемого по уголовным делам по статьям об уклонении от уплаты налогов, а также о легализации денежных средств. Тогда его отправили в СИЗО, а потом ему сменили меру пресечения на запрет определенных действий.

Блогер частично признал свою вину и погасил задолженность перед ФНС в размере 124 млн рублей и 64 млн в качестве пени и штрафов, напоминает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее телеведущая и блогер Виктория Боня в беседе со спецкором НСН осудила звезд, которые не платят налоги.

ФОТО: ТАСС
