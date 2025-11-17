ФСБ задержала жителя Тульской области за перевод криптовалюты ВСУ

Жителя Тульской области задержали за государственную измену из-за перевода криптовалюты украинским вооруженным формированиям. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, средства перевел 32-летний фигурант. Против него возбудили уголовное дело о госизмене в форме оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ.

Мужчину арестовали, правоохранители проводят следственные действия, направленные на документирование обстоятельств противоправной деятельности.

Ранее ФСБ предотвратила готовившееся украинскими спецслужбами покушение на одного из высших должностных лиц России, пишет Ura.ru.

