В ДТП в Саудовской Аравии погибли более 40 паломников из Индии
Более 40 индийских паломников из штата Телангана погибли в результате крупного ДТП в Саудовской Аравии. Об этом сообщает канал India Today.
Авария произошла утром 17 ноября, столкнулись автобус с пассажирами, следовавший в Медину из Мекки, и дизельная автоцистерна. По предварительной информации, на месте погибли не менее 42 человек. Еще несколько получили тяжелые травмы.
На месте ЧП экстренные службы ведут спасательные работы и помогают получившим ранения. Индийские дипломаты в Эр-Рияде, а также генконсульство в Джидде оказывают поддержку пострадавшим и родственникам жертв.
Ранее в Белгородской области микроавтобус столкнулся с грузовиком с зерном, погибли два человека, пишет Ura.ru.
