Финляндия начала военные учения недалеко от границы с Россией

Артиллерийские учения с участием свыше 2 тысяч военных стартуют на севере Финляндии в 100 километрах от границы России. Об этом сообщает РИА Новости.

Маневры Northern Strike 225 состоятся на крупнейшем полигоне западной Европы «Роваярви» в Лапландии. Они продлятся до 25 ноября.

В учениях задействуют 2,2 тысячи военнослужащих, в том числе подразделение из Польши, а также почти 500 единиц техники. Маневры нацелены на отработку возможностей военных в условиях ранней зимы и проработку взаимодействия различных уровней управления и артиллерии.

Между тем НАТО запланировала в Италии учения «Удар сокола», в связи с этим в Средиземное море направился 280-метровый авианосец ВМС Великобритании «Принц Уэльский», пишет Ura.ru.

