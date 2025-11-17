Писториус допустил возможность начала войны НАТО с Россией до 2029 года
Вооруженный конфликт между НАТО и Россией может начаться в ближайшие годы, считает министр обороны Германии Борис Писториус. Об этом он заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.
По словам Писториуса, ранее прогнозировалось, что война альянса с РФ якобы может произойти в 2029 году.
«Однако сейчас есть другие, которые говорят, что это возможно уже в 2028 году, а некоторые военные историки даже считают, что мы провели последнее мирное лето», — заявил министр.
Как отметил Писториус, вооруженные силы стран альянса следует еще лучше оснастить для возможного конфликта.
Между тем в НАТО спланировали оперативную переброску 800 тысяч военных через ФРГ на случай конфликта с Россией, пишет Ura.ru.
