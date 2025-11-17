Пушилин: Из-за дронов ВСУ в ДНР остались без света 500 тысяч абонентов
Украинские ударные беспилотники минувшей ночью пытались атаковать энергетическую инфраструктуру в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
«В результате около 500 тысяч абонентов в Донецке, Макеевке, Горловке, Ясиноватой были обесточены», - отметил руководитель республики.
Пушилин подчеркнул, что специалисты сразу начали восстановительные работы. В Горловке, а также частично в Донецке и Макеевке уже дали электричество.
Ранее украинские БПЛА пытались атаковать подстанцию в Ульяновской области, повреждений на объекте не зафиксировано, пишет Ura.ru.
