Том Круз получил почетный «Оскар»

Актер Том Круз удостоен почетного «Оскара» за вклад в кинематограф. Об этом пишет Variety.

Артист получил статуэтку накануне во время церемонии Governors Awards. Награду Крузу вручил режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту, который снимает артиста в своем новом фильме. Картина должна выйти на экраны в октябре следующего года.

Приняв почетный «Оскар», Круз выступил с речью, заявив об объединяющей силе кинематографа и отдав дань уважения всем, кто задействован в создании кино.

«Создание фильмов — это не то, чем я занимаюсь, это то, кем я являюсь», - подчеркнул артист.

В июне стало известно, что почетный «Оскар» получат Том Круз, актриса и хореограф Дебби Аллен, художник-постановщик Уинн Томас, напоминает 360.ru.

