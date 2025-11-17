В Орловской области два многоквартирных дома повреждены при атаке БПЛА
17 ноября 202509:10
Повреждения зафиксированы в нескольких домах в Орловской области после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков.
По его словам, за минувшие сутки над областью уничтожили десять дронов.
«Повреждено одно частное домовладение, остекление двух многоквартирных домов, личный автотранспорт», - написал губернатор в Telegram-канале.
Никто не пострадал. На местах ЧП работают МЧС и правоохранительные органы.
Ранее Минобороны сообщило, что прошедшей ночью в Орловской области уничтожили три украинских БПЛА, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пугачева потеряла действующий в РФ товарный знак «Рецитал»
- В Орловской области два многоквартирных дома повреждены при атаке БПЛА
- Финляндия начала военные учения недалеко от границы с Россией
- Пушилин: Из-за дронов ВСУ в ДНР остались без света 500 тысяч абонентов
- «Триллионные потери»: К чему приведут новые санкции США против партнеров России
- Норвегия прошла на ЧМ по футболу впервые с 1998 года
- Орбан: Венгрия не согласится на предложение забрать Закарпатье
- Крупнейший российский кремниевый завод приостановит производство
- В семи регионах РФ уничтожили 36 дронов ВСУ
- В России продажи сигарет упали за год на 23%
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru