В Орловской области два многоквартирных дома повреждены при атаке БПЛА

Повреждения зафиксированы в нескольких домах в Орловской области после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков.

По его словам, за минувшие сутки над областью уничтожили десять дронов.

«Повреждено одно частное домовладение, остекление двух многоквартирных домов, личный автотранспорт», - написал губернатор в Telegram-канале.

Никто не пострадал. На местах ЧП работают МЧС и правоохранительные органы.

Ранее Минобороны сообщило, что прошедшей ночью в Орловской области уничтожили три украинских БПЛА, пишет 360.ru.

