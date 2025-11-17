Пугачева потеряла действующий в РФ товарный знак «Рецитал»

Певица Алла Пугачева потеряла действующий в России товарный знак «Рецитал». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу Роспатента.

Товарный знак подали в ведомство в 2015 году. Решение о регистрации было принято в 2017-м, срок действия бренда истек в октябре текущего года.

«Рецитал» — музыкальная группа, основанная Пугачевой, с которой артистка сотрудничала с 1980-х годов.

Ранее стало известно, что Алла Пугачева может утратить права на товарный знак «Кристина», если не продлит в Роспатенте действие исключительного права до апреля 2026 года, пишет Ura.ru.

