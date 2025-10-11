СМИ: Блогеру Михаилу Литвину грозит уголовное дело из-за уклонения от армии

Блогеру Михаилу Литвину грозит уголовное дело из-за уклонения от воинской обязанности. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot».

По данным источника, блогер полностью проигнорировал три полученные повестки с начала осени. Канал также писал, что Литвин публично объявил о покупке военного билета.

Блогер Литвин уехал в ОАЭ после аннулирования военного билета

Отмечается, что мужчине грозит до двух лет лишения свободы, если будет возбуждено уголовное дело по ст. 328 УК России («Уклонение от прохождения службы»). При этом, если Литвин в ближайшее время не приедет в военный комиссариат, блогера могут объявить в розыск.

Ранее юрист в области военного права Иван Самарин в интервью НСН сообщил, что рэперу Macan грозило до двух лет тюрьмы за «побег» от армии.

