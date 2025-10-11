СМИ: Блогеру Михаилу Литвину грозит уголовное дело из-за уклонения от армии

Отмечается, что мужчине грозит до двух лет лишения свободы, если будет возбуждено уголовное дело по ст. 328 УК России («Уклонение от прохождения службы»). При этом, если Литвин в ближайшее время не приедет в военный комиссариат, блогера могут объявить в розыск.

Ранее юрист в области военного права Иван Самарин в интервью НСН сообщил, что рэперу Macan грозило до двух лет тюрьмы за «побег» от армии.