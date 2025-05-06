Блогер Литвин уехал в ОАЭ после аннулирования военного билета
Блогер Михаил Литвин уехал в ОАЭ обучаться прыжкам с парашютом после информации о том, что его военный билет аннулирован, сообщил он в своем Telegram-канале.
Накануне Telegram-канал Mash писал, что Следственный комитет РФ аннулировал блогеру военный билет из-за некорректного адреса прописки. Уточняется, Литвин узнал об аннулированном военном билете месяц назад, однако в военкомат не явился.
Сам мужчина сообщил, что уехал в ОАЭ для того, чтобы заниматься экстремальным видом спорта. Они отметил, что купил права для обучения прыжкам с парашютом за почти один миллион рублей. Также блогер опубликовал несколько видеороликов, как прыгает с парашютом.
Проверить информацию о военном билете Литвина ранее просила Генпрокуратуру глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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