Блогер Литвин уехал в ОАЭ после аннулирования военного билета

Блогер Михаил Литвин уехал в ОАЭ обучаться прыжкам с парашютом после информации о том, что его военный билет аннулирован, сообщил он в своем Telegram-канале.

Накануне Telegram-канал Mash писал, что Следственный комитет РФ аннулировал блогеру военный билет из-за некорректного адреса прописки. Уточняется, Литвин узнал об аннулированном военном билете месяц назад, однако в военкомат не явился.

Блогера Литвина отправили под арест на 13 суток

Сам мужчина сообщил, что уехал в ОАЭ для того, чтобы заниматься экстремальным видом спорта. Они отметил, что купил права для обучения прыжкам с парашютом за почти один миллион рублей. Также блогер опубликовал несколько видеороликов, как прыгает с парашютом.

Проверить информацию о военном билете Литвина ранее просила Генпрокуратуру глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скрин www.youtube.com
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