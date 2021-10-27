СМИ: Бизнес предложил ввести обязательную вакцинацию от коронавируса в России

Как отметили в ассоциациях, их инициатива позволит избежать закрытия магазинов в нерабочие дни 30 октября-7 ноября в ряде регионов. В отрасли объяснили, что период с октября по декабрь — «высокий сезон в торговле», и в это время некоторые компании формируют до 50% годовой выручки.

«Поэтому закрытие розничных точек окажет губительное воздействие как на предприятия торговли, так и на экономику страны в целом», — отмечается в письме.

АКИТ и АКОРТ также предлагают предоставлять вакцинированным россиянам скидку на услуги ЖКХ, пишет Газета.ру.

Правительство России направило обращение ассоциаций в Роспотребнадзор.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что не стоит вводить обязательную вакцинацию от COVID-19, так как граждане смогут обойти это требование.

