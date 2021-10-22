«Пока рановато»: Иммунолог о введении обязательной вакцинации
Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал НСН, что вопрос о внесении прививки от COVID-19 в национальный календарь решится в течение года-двух.
Владимир Путин выступил против обязательной вакцинации, поскольку любое навязанное решение можно обойти. При этом Путин напомнил, что в России обязательная вакцинация возможна, только если она внесена в национальный календарь профилактических прививок.
Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, в каких случаях в этот календарь добавляют новую прививку.
«Новую вакцину добавляют в национальный календарь прививок по итогам достаточно длительных наблюдений, говорящих о том, что эта инфекция надолго, навсегда и она никуда не денется – как произошло со всеми предыдущими. Что она (прививка – прим. НСН) имеет большое значение для сохранения жизни и здоровья людей. И экономический хороший эффект, как в случае прививок от гриппа, есть. А вот что касается коронавирусной инфекции, то об этом ещё рано говорить, потому что неизвестно, что произойдёт с вирусом дальше. Есть вероятность, что он останется с нами надолго, а, может, и навсегда. Но предыдущие два коронавируса – атипичная пневмония и ближневосточный респираторный синдром – исчезли. Я думаю, что в течение ближайшего года-двух решится, стоит ли её (прививку от коронавируса – прим. НСН) вносить в национальный календарь», - отметил иммунолог.
При этом, эксперт подчеркнул, что даже при внесении в национальный календарь она не станет обязательной для всех.
«Всё равно предполагается согласие на эту манипуляцию», - уточнил Жемчугов.
Между тем, президент России напомнил, что региональные власти имеют право вводить обязательную вакцинацию от COVID-19 из-за осложнения эпидситуации.
По данным от 20 октября, только один регион России не объявил об обязательной вакцинации для отдельных групп граждан — Ингушетия. При этом, глава республики Махмуд-Али Калиматов ввел в регионе QR-коды для посещения спортивных и культурных мероприятий. Также там ограничена работа заведений общественного питания и торгово-развлекательных центров с десяти вечера да шести утра.
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