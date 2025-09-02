Банки начали проверять операции в банкоматах на признаки мошенничества
Российские банки приступили к анализу операций клиентов в банкоматах и к временному ограничению выдачи наличных при выявлении подозрительного поведения, сообщают «Известия».
Финансовые учреждения должны проверять, не находятся ли клиенты под воздействием аферистов при снятии денег. Ограничения вводятся, если система фиксирует необычную активность: нетипичную сумму снятия, необычное время или место операции, попытку обналичить кредит в первые сутки или крупный перевод через СБП накануне. По данным Банка РФ, инициатива поможет в борьбе с мошенниками.
При подозрительной активности банк сможет установить лимит на выдачу денег до 50 тысяч рублей в сутки на 48 часов. Более крупные суммы можно будет получить только в отделении.
Повышенная телефонная активность гражданина может стать причиной блокировки банками переводов и снятия наличных средств в банкоматах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru