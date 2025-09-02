Банки начали проверять операции в банкоматах на признаки мошенничества

Финансовые учреждения должны проверять, не находятся ли клиенты под воздействием аферистов при снятии денег. Ограничения вводятся, если система фиксирует необычную активность: нетипичную сумму снятия, необычное время или место операции, попытку обналичить кредит в первые сутки или крупный перевод через СБП накануне. По данным Банка РФ, инициатива поможет в борьбе с мошенниками.

При подозрительной активности банк сможет установить лимит на выдачу денег до 50 тысяч рублей в сутки на 48 часов. Более крупные суммы можно будет получить только в отделении.

Повышенная телефонная активность гражданина может стать причиной блокировки банками переводов и снятия наличных средств в банкоматах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

