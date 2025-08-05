Банки массово отказывают гражданам в смягчении кредитных условий
Российские банки массово отказывают населению в кредитных каникулах и реструктуризации долгов, сообщают «Известия».
По данным ЦБ РФ, без удовлетворения остается 80% обращений. Количество заявок на изменение условий резко увеличилось. Несмотря на это, кредитные учреждения не идут навстречу заемщикам, даже после того, как власти смягчали критерии для получения поддержки ряду категорий россиян.
Реструктуризация долгов — это смягчение условий договора для заемщика. Один из вариантов — кредитные каникулы.
Просрочка по кредитам в полтора триллиона не очень существенна для банков, так как общий портфель оценивается в 37 триллионов рублей, а одобряется менее 20% кредитов, заявил заместитель директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй Владимир Шикин в разговоре с НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru