СМИ: Байден потребовал от Зеленского срочных побед

Вашингтон требует от Киева активизации действий на поле боя и положительных результатов накануне визита президента США Джо Байдена в Польшу. Об этом пишет американское издание Politico.

Конфликт ради прибыли. США провоцируют Украину и Россию из-за Крыма

По мнению американских аналитиков, Россия нанесет удар по подразделениям Вооруженных сил Украины на юге и востоке и поставки оружия на Украину замедлятся. Журналисты пишут о требовании администрации США Киеву добиться новых побед и приготовиться к контрудару.

При этом эксперты отмечают преимущества России в зоне конфликта – время и скопление сил. Действия НАТО представляются сомнительными из-за неуверенности в том, что президенту США Джо Байдену удастся сохранить единство Североатлантического альянса.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал США главным провокатором международной напряженности и объяснил этим разногласия Москвы и Вашингтона в связи с заявлением замгоссекретаря Виктории Нуланд о том, что Крым является законной целью для Киева и США.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
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