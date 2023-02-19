СМИ: Байден потребовал от Зеленского срочных побед

По мнению американских аналитиков, Россия нанесет удар по подразделениям Вооруженных сил Украины на юге и востоке и поставки оружия на Украину замедлятся. Журналисты пишут о требовании администрации США Киеву добиться новых побед и приготовиться к контрудару.



При этом эксперты отмечают преимущества России в зоне конфликта – время и скопление сил. Действия НАТО представляются сомнительными из-за неуверенности в том, что президенту США Джо Байдену удастся сохранить единство Североатлантического альянса.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал США главным провокатором международной напряженности и объяснил этим разногласия Москвы и Вашингтона в связи с заявлением замгоссекретаря Виктории Нуланд о том, что Крым является законной целью для Киева и США.

