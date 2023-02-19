Песков назвал США провокатором напряженности после заявления Нуланд
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал США главным провокатором международной напряженности и объяснил этим разногласия Москвы и Вашингтона в связи с заявлением замгоссекретаря Виктории Нуланд о том, что Крым является законной целью для Киева и США.
Соответствующее заявление пресс-секретарь президента России сделал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».
«(Это — прим. НСН) лишний раз подчеркивает глубину наших разногласий, подчеркивает, наверное, роль Соединенных Штатов как главного провокатора той международной напряженности, которая есть», — приводит слова Пескова РИА Новости.
Ранее старший демократ комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит заявил, что в США есть некий консенсус в отношении отсутствия намерения Украины вернуть Крым военным путем. Политик рассказал об этом в кулуарах Мюнхенской конференции безопасности, пишет издание Politico.
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