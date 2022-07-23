СМИ: Байден боится разрушительного ответа Путина на антироссийские санкции
Президент США Джо Байден боится ответа, который может дать российский лидер Владимир Путин на западные санкции, сообщает газета New York Post.
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Автор статьи Дуглас Мюррей считает, что Россия, проведя успешную операцию в Крыму, смогла укрепить свои позиции и теперь может диктовать условия Западу.
«Всё происходит из-за нашего страха перед ответными действиями Путина, которые, вероятно, будут более разрушительными для нас», — отмечается в публикации.
Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что страны Запада не достигли желаемого успеха после введения санкций против России. По итогу страны ЕС и США столкнулись с резким ростом инфляции и проблемами в энергетической отрасли, заявил он.
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