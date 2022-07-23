СМИ: Байден боится разрушительного ответа Путина на антироссийские санкции

Автор статьи Дуглас Мюррей считает, что Россия, проведя успешную операцию в Крыму, смогла укрепить свои позиции и теперь может диктовать условия Западу.

«Всё происходит из-за нашего страха перед ответными действиями Путина, которые, вероятно, будут более разрушительными для нас», — отмечается в публикации.

Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что страны Запада не достигли желаемого успеха после введения санкций против России. По итогу страны ЕС и США столкнулись с резким ростом инфляции и проблемами в энергетической отрасли, заявил он.