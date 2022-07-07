Президент Бразилии считает безуспешными санкции Запада против РФ

Как заявил президент, по итогу страны ЕС и США столкнулись с резким ростом инфляции и проблемами в энергетической отрасли. По мнению Болсонару, позиция бразильской власти в этом вопросе была более взвешенной.

Санкции вводятся против РФ из-за российской военной операция на территории Украины, которая началась рано утром 24 февраля. Ранее 7 июля Госдеп США заявил о планах расширения антироссийских санкций.

