Президент Бразилии считает безуспешными санкции Запада против РФ
Страны Запада не достигли желаемого успеха после введения санкций против России. Такое заявление сделал президент Бразилии Жаир Болсонару.
Как заявил президент, по итогу страны ЕС и США столкнулись с резким ростом инфляции и проблемами в энергетической отрасли. По мнению Болсонару, позиция бразильской власти в этом вопросе была более взвешенной.
Санкции вводятся против РФ из-за российской военной операция на территории Украины, которая началась рано утром 24 февраля. Ранее 7 июля Госдеп США заявил о планах расширения антироссийских санкций.
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