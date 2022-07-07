Президент Бразилии считает безуспешными санкции Запада против РФ

Страны Запада не достигли желаемого успеха после введения санкций против России. Такое заявление сделал президент Бразилии Жаир Болсонару.

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Как заявил президент, по итогу страны ЕС и США столкнулись с резким ростом инфляции и проблемами в энергетической отрасли. По мнению Болсонару, позиция бразильской власти в этом вопросе была более взвешенной.

Санкции вводятся против РФ из-за российской военной операция на территории Украины, которая началась рано утром 24 февраля. Ранее 7 июля Госдеп США заявил о планах расширения антироссийских санкций.

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Фото: facebook.com/jairmessias.bolsonaro
ТЕГИ:СанкцииБразилия
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