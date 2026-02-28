Фонд капремонта Москвы взыскал долг с актрисы Ольги Будиной

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы взыскал через суд долг за коммунальные платежи с актрисы Ольги Будиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

«Вынесен... приказ о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию», - указывается в материалах.

Сумма долга актрисы не называется. Решение суда уже вступило в силу.

Ранее столичный фонд капитального ремонта многоквартирных домов подал против актрисы Дарьи Мороз иск о взыскании задолженности за коммунальные услуги.

