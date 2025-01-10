СМИ: «АвтоВАЗ» заплатил певице Mia Boyka 12 млн рублей за хит «Черная Лада»

Отмечается, что «АвтоВАЗ» заплатил Мие Бойке за хит «Черная Лада» о Lada Vesta Sport. По данным канала, на такой пиар-шаг решились в том числе из-за высокой конкуренции с китайскими автомобилями.

Указывается, что новая стратегия автопроизводителя – «завлекать молодежь и сделать машины народными».

Ранее сообщалось, что телеведущая и певица Юлианна Караулова просит за выступление 700 тысяч рублей. Ее гонорар вырос примерно вдвое после того, как Караулова стала вести шоу «Кто хочет стать миллионером?», передает «Радиоточка НСН».

