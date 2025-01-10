СМИ: «АвтоВАЗ» заплатил певице Mia Boyka 12 млн рублей за хит «Черная Лада»

Отечественный автопроизводитель «АвтоВАЗ» заплатил певице Mia Boyka (настоящее имя Мария Бойко) 12 миллионов рублей за исполнение песни «Черная Лада», сообщил Telegram-канал «Mash».

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Отмечается, что «АвтоВАЗ» заплатил Мие Бойке за хит «Черная Лада» о Lada Vesta Sport. По данным канала, на такой пиар-шаг решились в том числе из-за высокой конкуренции с китайскими автомобилями.

Указывается, что новая стратегия автопроизводителя – «завлекать молодежь и сделать машины народными».

Ранее сообщалось, что телеведущая и певица Юлианна Караулова просит за выступление 700 тысяч рублей. Ее гонорар вырос примерно вдвое после того, как Караулова стала вести шоу «Кто хочет стать миллионером?», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Зыков
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