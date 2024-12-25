Продюсер назвал размер гонорара Юлианны Карауловой
25 декабря 202416:27
Телеведущая и певица Юлианна Караулова просит за выступление 700 тысяч рублей. Об этом порталу «Страсти» заявил шоумен и продюсер Сергей Дворцов.
При этом, по мнению медиаменеджера, гонорар вырос примерно вдвое после того, как Караулова стала вести шоу «Кто хочет стать миллионером?».
Ранее музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев заявил, что заменить народную артистку СССР Аллу Пугачеву на традиционном «Голубом огоньке» могла бы народная артистка России Надежда Кадышева. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru