Продюсер назвал размер гонорара Юлианны Карауловой

При этом, по мнению медиаменеджера, гонорар вырос примерно вдвое после того, как Караулова стала вести шоу «Кто хочет стать миллионером?».

Ранее музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев заявил, что заменить народную артистку СССР Аллу Пугачеву на традиционном «Голубом огоньке» могла бы народная артистка России Надежда Кадышева. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

