Продюсер назвал размер гонорара Юлианны Карауловой

Телеведущая и певица Юлианна Караулова просит за выступление 700 тысяч рублей. Об этом порталу «Страсти» заявил шоумен и продюсер Сергей Дворцов.

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При этом, по мнению медиаменеджера, гонорар вырос примерно вдвое после того, как Караулова стала вести шоу «Кто хочет стать миллионером?».

Ранее музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев заявил, что заменить народную артистку СССР Аллу Пугачеву на традиционном «Голубом огоньке» могла бы народная артистка России Надежда Кадышева. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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