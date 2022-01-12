СМИ: AstraZeneca может появиться в России
Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca планирует направить документы для регистрации в России своей вакцины от коронавируса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя фирмы.
Собеседник агентства уточнил, что компания намерена обратиться в российский Минздрав сразу после получения результатов исследования комбинации своего препарата со «Спутником Лайт».
Ранее в Минздраве Аргентины заявили, что предварительные испытания показали формирование мощного иммунного ответа у людей, привитых комбинацией российской вакцины «Спутник Лайт» с вакциной AstraZeneca.
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