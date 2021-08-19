Комбинация вакцин «Спутник Лайт» и Astrazeneca показала мощный иммунный ответ
В Минздраве Аргентины заявили, что предварительные испытания показали формирование мощного иммунного ответа у людей, привитых комбинацией российской вакцины "Спутник Лайт" с вакциной AstraZeneca. Об этом сообщает «Интерфакс».
Согласно заявлению Минздрава, у участников испытаний при получении одного компонента вакцины «Спутник Лайт» и AstraZeneca наблюдалось формирование мощного ответа иммунной системы.
Ранее сообщалось, что однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» продемонстрировала высокие показатели безопасности и эффективность на уровне 93,5% в ходе вакцинации в Парагвае.
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