Комбинация вакцин «Спутник Лайт» и Astrazeneca показала мощный иммунный ответ

Согласно заявлению Минздрава, у участников испытаний при получении одного компонента вакцины «Спутник Лайт» и AstraZeneca наблюдалось формирование мощного ответа иммунной системы.

Ранее сообщалось, что однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» продемонстрировала высокие показатели безопасности и эффективность на уровне 93,5% в ходе вакцинации в Парагвае.



