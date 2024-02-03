СМИ: Англичанин собрал огромную коллекцию тарантулов из-за психического расстройства
Англичанин собрал коллекцию из более чем 700 тарантулов ради психического здоровья, сообщает New York Post.
Аарон Феникс начала собирать паукообразных после того, как у него в 2021 году диагностировали биполярное расстройство. Мужчина утверждает, что такое своеобразное хобби помогает ему справляться с психологическим заболеванием.
Феникс каждый месяц тратит около 125 долларов на субстрат для питомцев, также он разводит саранчу и мучных червей дома, чтобы прокормить пауков.
Самый крупный паук в коллекции мужчины — бордовый тарантул-голиаф, также известный как птицеядный паук-голиаф, с размахом ног размером с обеденную тарелку.
Ранее заведующий отделом медицинской психологии Научного центра психического здоровья РАМН, профессор Сергей Ениколопов заявил НСН, что избавиться от рутины поможет только хобби, но подойдет любой вариант, включая коллекционирование марок.
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