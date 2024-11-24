Песков: О боевом испытании «Орешника» знал лишь узкий круг лиц

О боевом испытании ракетной системы средней дальности «Орешник» было известно лишь узкому кругу лиц. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Фрагмент беседы опубликован в Telegram-канале.

Песков подчеркнул, что разработка новейших видов вооружений является абсолютно засекреченным процессом. При этом официальный представитель Кремля рассказал, что ему самому не было известно о планах по применению «Орешника», и он узнал об испытаниях из новостей.

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21 ноября президент Владимир Путин объявил об ответном ударе по Украине после атаки ВСУ на Курскую и Брянскую области американскими и британскими дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow. Российский лидер рассказал, что ВС РФ применили новейшую ракетную систему средней дальности «Орешник» для удара по «Южмашу» в Днепре.

Ранее сербский режиссер Эмир Кустурица назвал удар РФ «Орешником» по Украине масштабным и зрелищным, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
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