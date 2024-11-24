Песков: О боевом испытании «Орешника» знал лишь узкий круг лиц

О боевом испытании ракетной системы средней дальности «Орешник» было известно лишь узкому кругу лиц. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Фрагмент беседы опубликован в Telegram-канале.

Песков подчеркнул, что разработка новейших видов вооружений является абсолютно засекреченным процессом. При этом официальный представитель Кремля рассказал, что ему самому не было известно о планах по применению «Орешника», и он узнал об испытаниях из новостей.