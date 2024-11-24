Кустурица снимет фильм по Достоевскому в Москве

Сербский режиссер Эмир Кустурица объявил, что в скором времени приедет в Москву, чтобы снять фильм по творчеству писателя Федора Достоевского. Об этом мастер заявил на свое 70-летие, передает РИА Новости.

По словам режиссера, новая работа, снятая в столице России, будет направлена на укрепление связей русской и сербской культур.

«Родство наших душ, наших культур, нам надо работать над тем, чтобы эти культуры были живы», - подчеркнул Кустурица.

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Накануне президент РФ Владимир Путин поздравил сербского режиссера с 70-летием. Политик особо выделил «активную общественную позицию» мастера и его значительный вклад в инициативы в гуманитарной сфере, которые направлены на «укрепление доверия и взаимопонимания между народами». Поздравление от российского президента зачитала советник посольства РФ в Сербии Наталья Клищенкова в кино-деревне Дрвенград, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее Эмир Кустурица сообщил о готовности снять фильм о Владимире Путине.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Пятаков
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