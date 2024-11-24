В Смоленской области более 100 сел остались без электричества и воды
Из-за снегопада в Смоленской области жители 109 сел остались без электричества и воды. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».
Жители Новодугинского района рассказали, что местные власти не были подготовлены к изменениям погодных условий и вовремя не вырубили старые деревья, которые после снегопада упали, оборвав электрические провода. По данным источника, случаев обрывов на электросетях по всему району более ста.
Также сообщается, что людей для ликвидации аварии не хватает, поэтому энергетический коллапс в регионе продолжается уже несколько суток.
При этом власти Новодугинского района в Telegram-калане написали пост, в котором попросили местных жителей запастись терпением и «с пониманием отнестись к ложившейся ситуации».
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Ростове-на-Дону из-за аварии на линии без света остались 10 тысяч человек.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Смоленской области более 100 сел остались без электричества и воды
- Кустурица: Удар «Орешником» по Украине был зрелищным и масштабным
- Кустурица снимет фильм по Достоевскому в Москве
- СМИ: Стрелявший у посольства Израиля в Аммане убит
- В Саратовской области в ДТП с грузовиком погибли 2 человека
- СМИ: Украине грозят смертельные морозы
- За минувшую ночь сбито 34 беспилотника ВСУ
- Россиянам упростили оформление машино-мест в собственность
- СМИ: Маск вновь возглавил список богатейших людей в мире
- Меркель заявила, что по Украине нужен диалог, военного решения не будет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru