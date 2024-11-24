В Смоленской области более 100 сел остались без электричества и воды

Из-за снегопада в Смоленской области жители 109 сел остались без электричества и воды. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».

Жители Новодугинского района рассказали, что местные власти не были подготовлены к изменениям погодных условий и вовремя не вырубили старые деревья, которые после снегопада упали, оборвав электрические провода. По данным источника, случаев обрывов на электросетях по всему району более ста.

Также сообщается, что людей для ликвидации аварии не хватает, поэтому энергетический коллапс в регионе продолжается уже несколько суток.

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При этом власти Новодугинского района в Telegram-калане написали пост, в котором попросили местных жителей запастись терпением и «с пониманием отнестись к ложившейся ситуации».

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Ростове-на-Дону из-за аварии на линии без света остались 10 тысяч человек.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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