СМИ: Трампу нужно будет обсудить решение по Украине с Британией и ЕС

Новому президенту США Дональду Трампу придется обсудить решение по украинскому вопросу с представителями Британии и Евросоюза. Об этом сообщает издание «The Guardian» со ссылкой на старшего научного сотрудника Университета Джонса Хопкинса Петра Померанцева.

По его мнению, Лондон и Брюссель смогут предоставить американскому лидеру «интересные решения», связанные с новыми торговыми предложениями для США. Померанцев добавил, что речь также может пойти об увеличении расходов на оборону в рамках НАТО, усилении давления на Иран или о помощи в экономических разногласиях с Китаем.

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К тому же специалист предположил, что Трамп может провести переговоры с Украиной на условиях президент РФ Владимира Путина, если Москва разорвет военные отношения с Пекином.

Ранее новый глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Дональд Трамп не допустит краха Украины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ЕвросоюзВеликобританияУкраинаСШАДональд Трамп

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