СМИ: Трампу нужно будет обсудить решение по Украине с Британией и ЕС

Новому президенту США Дональду Трампу придется обсудить решение по украинскому вопросу с представителями Британии и Евросоюза. Об этом сообщает издание «The Guardian» со ссылкой на старшего научного сотрудника Университета Джонса Хопкинса Петра Померанцева.

По его мнению, Лондон и Брюссель смогут предоставить американскому лидеру «интересные решения», связанные с новыми торговыми предложениями для США. Померанцев добавил, что речь также может пойти об увеличении расходов на оборону в рамках НАТО, усилении давления на Иран или о помощи в экономических разногласиях с Китаем.