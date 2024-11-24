СМИ: Трампу нужно будет обсудить решение по Украине с Британией и ЕС
Новому президенту США Дональду Трампу придется обсудить решение по украинскому вопросу с представителями Британии и Евросоюза. Об этом сообщает издание «The Guardian» со ссылкой на старшего научного сотрудника Университета Джонса Хопкинса Петра Померанцева.
По его мнению, Лондон и Брюссель смогут предоставить американскому лидеру «интересные решения», связанные с новыми торговыми предложениями для США. Померанцев добавил, что речь также может пойти об увеличении расходов на оборону в рамках НАТО, усилении давления на Иран или о помощи в экономических разногласиях с Китаем.
К тому же специалист предположил, что Трамп может провести переговоры с Украиной на условиях президент РФ Владимира Путина, если Москва разорвет военные отношения с Пекином.
Ранее новый глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Дональд Трамп не допустит краха Украины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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