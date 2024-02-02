«Марки или бег»: Психолог назвал способ вырваться из «дня сурка»

«Большая часть людей все-таки живет не в «дне сурка», на работе у людей всегда что-то меняется, что-то новое происходит. Если много работы и большая загруженность, то человеку даже некогда переживать за «день сурка». Обычно при очень загруженных графиках работа отличается каждый день. Каждый день возникают какие-то новые проблемы », - рассказал он.

Если рутина все-таки начинает угнетать, нужно искать любое интересное для себя хобби, посоветовал Ениколопов.

«Если человек начинает замечать рутинность своих занятий, он выискивает себе какое-то хобби. Это единственный способ выхода из этого состояния. Но хобби может быть любым: от собирания марок до бега по пересеченной местности, часто люди начинают активнее заниматься спортом», - отметил собеседник НСН.

Одиночество может привести к депрессии и ряду заболеваний из-за стресса, заявил ранее психолог, директор центра психолого-социального консультирования «Наша жизнь» Александр Колмановский «Радиоточке НСН». Он призвал граждан делать усилие над собой, чтобы окружать себя людьми.

