«Марки или бег»: Психолог назвал способ вырваться из «дня сурка»
Сергей Ениколопов заявил НСН, что избавиться от рутины поможет только хобби, но подойдет любой вариант, включая коллекционирование марок.
Вырваться из «дня сурка» поможет только хобби, подойдет любой вариант, включая коллекционирование марок или обычный бег, заявил заведующий отделом медицинской психологии Научного центра психического здоровья РАМН, профессор Сергей Ениколопов в беседе с НСН. Он отметил, что по-настоящему занятые люди редко страдают этим «синдромом».
День сурка (Groundhog Day) традиционно отмечается в США 2 февраля. В психологии такого понятия не существует, но благодаря одноименному фильму Харольда Рэмиса, который вышел на экраны в 1993 году, так стали называть психологическое состояние, когда каждый день похож на предыдущий.
«Большая часть людей все-таки живет не в «дне сурка», на работе у людей всегда что-то меняется, что-то новое происходит. Если много работы и большая загруженность, то человеку даже некогда переживать за «день сурка». Обычно при очень загруженных графиках работа отличается каждый день. Каждый день возникают какие-то новые проблемы », - рассказал он.
Если рутина все-таки начинает угнетать, нужно искать любое интересное для себя хобби, посоветовал Ениколопов.
«Если человек начинает замечать рутинность своих занятий, он выискивает себе какое-то хобби. Это единственный способ выхода из этого состояния. Но хобби может быть любым: от собирания марок до бега по пересеченной местности, часто люди начинают активнее заниматься спортом», - отметил собеседник НСН.
Одиночество может привести к депрессии и ряду заболеваний из-за стресса, заявил ранее психолог, директор центра психолого-социального консультирования «Наша жизнь» Александр Колмановский «Радиоточке НСН». Он призвал граждан делать усилие над собой, чтобы окружать себя людьми.
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