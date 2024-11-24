СМИ: Над тремя авиабазами в Великобритании заметили неизвестные дроны

Над тремя авиабазами Королевских военно-воздушных сил Великобритании, заметили несколько неизвестных дронов. Об этом сообщает издание «The Guardian» со ссылкой на представителя командования ВС США в Европе.

Известно, что беспилотники были обнаружены над базами Лейкенхит и Милденхолл в Саффолке на востоке Англии, а также недалеко от базы Фелтуэлл в Норфолке. Именно этими базами пользуются американские военные.

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По данным источника, дроны были замечены с 20 по 22 ноября. Однако представитель ВВС США не смог сказать, нужно ли считать эти устройства «враждебными». Собеседник издания также не объяснил, были ли предприняты какие-либо меры. Между тем, отмечается, что полеты неопознанных дронов не отразились на работе критически важной инфраструктуры баз.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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