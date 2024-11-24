СМИ: Над тремя авиабазами в Великобритании заметили неизвестные дроны

Над тремя авиабазами Королевских военно-воздушных сил Великобритании, заметили несколько неизвестных дронов. Об этом сообщает издание «The Guardian» со ссылкой на представителя командования ВС США в Европе.

Известно, что беспилотники были обнаружены над базами Лейкенхит и Милденхолл в Саффолке на востоке Англии, а также недалеко от базы Фелтуэлл в Норфолке. Именно этими базами пользуются американские военные.