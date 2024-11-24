Кустурица: Удар «Орешником» по Украине был зрелищным и масштабным

Сербский режиссер Эмир Кустурица назвал ответ РФ на атаку ВСУ по Брянской области зрелищным и масштабным. Об этом сообщает Telegram-канал RT.

«Ответ был очень быстрым», - добавил деятель культуры, говоря об ударе «Орешником» по «Южмашу».

При этом Кустурица заметил, что разрешение президента США Джо Байдена Киеву бить дальнобойными ракетами вглубь российской территории является провокацией.

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19 ноября в Брянской области российские военные уничтожили пять запущенных ВСУ ракет и повредили еще одну. В ответ на это 21 ноября президент России Владимир Путин объявил о нанесении ВС РФ удара по «Южмашу» в Днепре баллистической ракетой средней дальности «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

Ранее Эмир Кустурица рассказал, что скоро приедет в Москву, чтобы снять фильм по творчеству Федора Достоевского, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
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